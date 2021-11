Henry : « Si vous voulez gagner la C1, vous ne pouvez pas défendre avec sept joueurs »

Hier soir, le PSG a livré une nouvelle prestation décevante en Ligue des champions. Opposés à Manchester City, les Parisiens ont été malmenés et se sont logiquement inclinés à l’Etihad Stadium (1-2), à l’occasion de la 5e journée de Ligue des champions. Malgré cela, les Rouge & Bleu sont qualifiés pour les 8es de finale de la compétition – grâce à la large défaite de Bruges face à Leipzig (0-5) – mais ne pourront pas terminer en tête du groupe A. Présent sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry estime que le PSG ne pourra pas aller loin en Ligue des champions sans un minimum d’efforts défensifs de la part des attaquants.

« Si vous voulez gagner la Ligue des champions, vous ne pouvez pas défendre avec sept joueurs. C’est impossible, je me fiche de qui vous êtes. Les arrières latéraux sont exposés, c’est donc pratiquement un trois contre un, trois contre deux sur le terrain. L’équipe qui remporte des titres – et encore plus la Ligue des champions – a ses trois attaquants face au ballon. De cette façon, les arrières latéraux se sentiront plus à l’aise avec ce qui se passe derrière eux », a déclaré Thierry Henry dans des propos traduits par RMC Sport. « Mais pour le moment, ils sont trop exposés. Les équipes en France ne peuvent pas les exposer, mais Manchester City le peut. Pochettino n’est parfois pas autorisé à être Pochettino avec cette équipe. Comment vous enlevez Messi, Mbappé ou Neymar du terrain? Il a donc mis Ángel Di María au milieu de terrain, mais il a été exposé et n’a pas aidé. »