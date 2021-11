Le PSG s’est incliné sur la pelouse de Manchester City ce mercredi soir dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu sont tout de même qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition grâce à la défaite de Bruges sur sa pelouse contre le RB Leipzig (0-5). Les hommes de Mauricio Pochettino ont largement souffert dans le jeu et collectivement, en témoigne certaines statistiques.

Comme le rapporte Opta Jean, le PSG n’a joué que trois ballons dans la surface adverse lors des 45 premières minutes tandis que les Cityzens en ont disputé… 23 ! De plus, les Sky Blues n’ont effectué… aucun dégagement défensif lors de cette confrontation ! À contrario, les Parisiens en ont réalisé 15. Depuis qu’Opta analyse la Ligue 1 et la Champions League, ceci n’était jamais arrivé contre les Rouge & Bleu.

Autre chiffre qui fait peur, le gardien de but costaricain, Keylor Navas, a touché plus de ballons (43) que Kylian Mbappé (42) sur toute la rencontre.

Le média spécialisé dans le domaine statistique explique que le club de la capitale, pour la première fois depuis la saison 2004/2005, n’a pas gagné un seul match à l’extérieur en Ligue des Champions.

Enfin le compte Twitter Paris Stats Germain analyse le fait qu’Achraf Hakimi n’a pas réussi le moindre centre depuis… Reims / PSG le 29 août dernier ! Cela représente 14 match consécutif ! Par ailleurs à l’Ethiad Stadium, aucun joueur parisien n’a réussi de centre (sur 3 tentatives).