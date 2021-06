Lucas Hernandez a été éliminé par le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich (2-3/ 0-1). Mais l’international français a réalisé un très bon match sur la pelouse du Parc des Princes. Pour l’Equipe, le défenseur central / latéral gauche a expliqué que l’élimination ne peut pas permettre à sa performance d’être jugée comme la plus aboutie de sa saison. “Oui, quoi que… Je ne pense pas puisqu’on ne s’est pas qualifiés. Si on était passé, j’aurais dit oui. Mais c’est vrai que je me suis vraiment bien senti sur ce match, se remémore l’ancien de l’Atlético de Madrid pour le quotidien sportif. Il m’a permis de finir la saison à 100 % et c’est très bien pour arriver à bloc à l’Euro. Je suis très motivé. J’ai toujours confiance en moi pour revenir à mon meilleur niveau.”