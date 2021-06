L.Hernandez : “J’ai une très bonne complémentarité avec Kimpembe”

Victorieux de l’Allemagne pour son entrée en lice à l’Euro, l’Equipe de France a notamment fait preuve d’une solidité défensive irréprochable face aux attaquants adverses. Les joueurs défensifs ont été mis à l’honneur dont Presnel Kimpembe. Après Raphaël Varane, le latéral gauche des Bleus, Lucas Hernandez, s’est également exprimé sur sa bonne entente avec le défenseur du PSG.

“Par rapport à 2018, le groupe a évolué. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, mais l’état d’esprit reste le même. On aide les coéquipiers, il y a beaucoup de solidarité entre nous. Dans mon secteur, il y a Presnel (Kimpembe), Adri (Rabiot) et Kylian (Mbappé). On est toujours là pour s’aider et se parler quand il y a des difficultés”, a déclaré Lucas Hernandez en conférence de presse. “Après avec Presnel, je le connais très bien et c’est un très grand joueur. On a joué ensemble en équipe de France espoirs. Je l’apprécie beaucoup sur le terrain et en dehors du terrain. Il m’aide beaucoup. Il me donne des conseils pour savoir quand je dois sortir ou rester. On a une très bonne complémentarité et j’espère que ça va continuer comme ça.”