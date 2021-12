Herrera : « C’était un match très très difficile »

Le PSG a une nouvelle fois offert une prestation plus que poussive lors de son match nul contre Lorient (1-1) dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Ander Herrera estime que si les Parisiens avaient marqué leur occasion, le match n’aurait pas été le même.

« Aujourd’hui, c’était un match très très difficile. Ils sont très bien organisés. Ils ont joué très défensivement. Même si on a joué contre une équipe très serrée, très défensive, on méritait de gagner. On s’est procuré des occasions surtout en deuxième mi-temps mais si tu ne marques pas, tu vas souffrir. C’est une équipe très forte défensivement. […]Je pense que l’on a tout fait pour gagner mais on n’a pas marqué les occasions que l’on a eues. La Ligue 1, elle est forte. Je pense qu’il n’y a pas de respect quand on parle de la Ligue 1, défend le milieu de terrain du PSG sur Canal Plus. […]Le niveau monte chaque année. […]Si on marque deux ou trois occasions, on gagnait le match mais on doit avoir aussi du respect, donner des valeurs. On a 13 points d’avance sur le deuxième. Cette statistique dit tout.«