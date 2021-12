Le PSG a une nouvelle fois offert une partie morose sur la pelouse de Lorient ce soir (1-1). Mauro Icardi a encore sauvé les Rouge & Bleu dans les dernières secondes du match. Au micro de Canal Plus, Marquinhos regrette les occasions manquées de son équipe.

« Ce n’est pas un miracle. On a travaillé, on a essayé. Je pense que les circonstances que l’on a eu le ballon, c’était ce que le match demandait. Ils ont attendu derrière. Ils ont attendu nos erreurs et ils ont réussi à marquer. On a eu un joueur de moins en deuxième mi-temps mais on a réussi à marquer ce but. Je pense que l’on a eu des occasions et si on marque les occasions que l’on a eu en première mi-temps, le match aurait changé, regrette le capitaine du PSG au micro de Canal Plus. Nous aussi on veut que les matches se concrétisent plus rapidement mais ce n’est pas toujours évident. Je pense que les équipes contre le PSG elles sont très motivées. Ils nous mettent dès fois en difficulté en étant tous derrière, en défendant bas.«