Lorient / PSG : Les notes des joueurs parisiens

Pour son dernier match de l’année en 2021, le PSG se déplaçait au Stade Moustoir pour affronter Lorient, avant-dernier de Ligue 1, dans le but de conclure le mieux possible une première partie de saison de grande qualité (du moins comptablement). Les Parisiens se présentaient avec pas mal d’absents que ce soit pour des blessures (Neymar, Draxler, Bernat) ou encore pour des cas de COVID (Dina-Ebimbe, Paredes, Kehrer). Alors qu’on s’attendait peut-être à un peu de fantaisie dans le onze de départ avec une titularisation d’une défense à trois composée de Sergio Ramos, Kimpembe et Marquinhos, ou alors à revoir peut-être le jeune Xavi Simons, auteur d’une belle prestation le week-end dernier. Finalement Mauricio Pochettino a opté pour une composition d’équipe bien plus classique. Le coach argentin a décidé d’aligner une défense classique, un milieu de terrain (sans créativité) avec Gueye, Wijnaldum et Herrera et un trio Messi, Icardi, Di Maria.

Que dire de cette rencontre… Les Rouge & Bleu ont failli ouvrir le score au bout d’une minute de jeu par Mauro Icardi qui rate le cadre en étant devant le but. Les Parisiens subissent rapidement les offensives des Lorientais, plus mauvaise attaque de Ligue 1, et se reposent sur les éclairs de génie de Leo Messi qui poursuit sa série de poteaux en Ligue 1. Juste avant la mi-temps, Thomas Monconduit ouvre le score sur une frappe magnifique suite à une belle action collective et une perte de balle d’Ander Herrera. En deuxième mi-temps Mauricio Pochettino décide de faire entrer Sergio Ramos à la place de Nuno Mendes et le PSG pense égaliser après une nouvelle accélération de La Pulga qui sert Di Maria seul au deuxième poteau qui n’a plus qu’à la mettre au fond… Mais ça s’envole dans les tribunes… Incroyable manqué ! Les Blanc, rose et noir poussent et doivent attendre la… 80e minute pour réaliser leur premier tir cadré de la rencontre ! Le cauchemar se poursuit avec l’expulsion de Sergio Ramos après seulement 40 minutes de jeu… Pas de Mbappé pour sauver ses coéquipiers ce soir ? Pas grave, c’est Mauro Icardi qui joue le rôle de sauveur ! Dans le temps additionnel, Achraf Hakimi réalise une belle accélération qui élimine deux joueurs et dépose le ballon sur la tête de l’Argentin qui ne laisse aucune chance. Nouveau match nul pour le club de la capitale qui se sauve à nouveau dans les ultimes instants de la partie.

La trêve arrive à point nommé pour le Paris Saint-Germain, en espérant que parmi les bonnes résolutions de 2022, on retrouve enfin un vrai fond de jeu pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans cette deuxième partie de saison...

Les notes de la rédaction Canal Supporters : Navas 6 – Hakimi 6, Marquinhos 5, Kimpembe 5, Sergio Ramos 3, Mendes 3 – Herrera 3,5 , Gueye 3,5 , Wijnaldum 4 – Di Maria 3 , Messi 6, Icardi 5

Les notes de Jonathan Bensadoun : Navas 5,5 – Hakimi 6, Marquinhos 5, Kimpembe 5, Sergio Ramos 3, Mendes 2 – Herrera 2,5 , Gueye 3, Wijnaldum 3 – Di Maria 3, Messi 6,5, Icardi 5

Les notes de Guillaume de Freitas : Navas 7 – Hakimi 5, Marquinhos 5, Kimpembe 5, Sergio Ramos 3,5, Mendes 3,5 – Herrera 4,5, Gueye 4,5, Wijnaldum 4,5- Di Maria 4, Messi 6, Icardi 5

Les notes de Murvin Armoogum : Navas 6,5- Hakimi 5,5, Marquinhos 5, Kimpembe 5, Sergio Ramos 3, Mendes 2 – Herrera 3 , Gueye 3, Wijnaldum 3 – Di Maria 2 , Messi 6, Icardi 5

Les notes de Theodore Vives : Navas 6,5 – Hakimi 5, Marquinhos 5, Kimpembe 5, Sergio Ramos 3,5, Mendes 3,5 – Herrera 4,5, Gueye 4,5, Wijnaldum 4,5- Di Maria 4, Messi 6, Icardi 5

Les notes de Mickael Rufet : Navas 6,5 – Hakimi 6, Marquinhos 5, Kimpembe 5, Sergio Ramos 3, Mendes 3 – Herrera 3, Gueye 3, Wijnaldum 3, Di Maria 2,5, Messi 6, Icardi 4

Les notes de Hugo Bouchara : Navas 6,5- Hakimi 5,5, Marquinhos 5,5, Kimpembe 5, Sergio Ramos 3,5, Mendes 2,5 – Herrera 4, Gueye 4, Wijnaldum 4- Di Maria 2 , Messi 6,5, Icardi 5