Herrera de plus en plus proche de Bilbao

L’avenir d’Ander Herrera au PSG semble plus qu’assombri, tant le joueur ne s’entraîne plus avec le groupe de Christophe Galtier. Selon les derniers échos, des contacts ont été noués entre l’Athletic Club et le joueur depuis quelques jours. Le média basque El Correo révèle que l’ancien mancunien se rapprocherait de Bilbao. L’Espagnol souhaiterait revenir dans son ancien club et pourrait arriver sans indemnité de transfert. Le PSG, comme l’Athletic Club et le joueur espèrent clore bientôt les négociations. Le média écrit que les dirigeants basques sont « convaincus » qu’Herrera fêtera son prochain anniversaire dans leur club.

Une offre de deux saisons qui pourrait passer à trois

Les échos sont similaires du côté de Marca, qui explique que l’Athletic envisage bien l’arrivée d’Herrera et considère que le joueur est en mesure d’ accepter une offre pour deux saisons qui pourrait passer à trois en fonction des options et variables . Il ne resterait plus qu’à Herrera de se mettre d’accord avec le PSG pour rompre son contrat, ce qui en devrait pas tarder toujours selon le quotidien espagnol. Les contacts entre les deux parties ont débuté la semaine dernière et un accord est toujours en attente sachant que ni le PSG, ni le joueur ne souhaite faire davantage de concessions. Ander Herrera a encore deux ans de contrat avec Paris et n’a pas encore perçu 40% de sa prime à la signature lors de son arrivée en provenance de Manchester United. Les négociations devraient donc se poursuivre dans les prochains jours pour trouver une issue heureuse que ce soit pour le joueur, le PSG et Bilbao.