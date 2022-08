Bodmer : « Neymar et Mbappé ? C’est bien qu’ils aient réglé ça en interne »

Ce samedi, le PSG s’est imposé avec la manière face au Montpellier HSC sur le score de 5-2. En grande forme depuis le début de l’exercice, Neymar Jr a régalé tout son monde avec un superbe doublé. Pour sa part, Kylian Mbappé y est également allé de son but pour son retour. Mais outre ce tableau positif, un point noir revient avec insistance depuis plusieurs heures : l’attitude de l’ancien monégasque et la petite altercation avec le Ney au moment du second pénalty. Dès lors, beaucoup redoutent un conflit ouvert entre les deux hommes. Invité à s’exprimer à ce sujet au micro de RMC, Mathieu Bodmer a exposé son analyse de la situation.

« Cela ne pose aucun problème »

« Je ne suis pas sûr qu’ils vont réussir à s’entendre, mais cela ne me pose pas de soucis. Comme j’ai déjà pu le dire, j’ai joué dans certains clubs où des joueurs ne se disaient pas bonjour toute l’année. Mais tant que tu as un objectif commun et que tu entres sur le terrain pour mouiller le maillot, cela ne pose aucun problème. (…) C’est bien qu’ils aient réglé ça rapidement en interne. Maintenant, tout ce qui touche le PSG de près ou de loin, cela fait énormément parler. On attendait avec impatience le retour de Kylian Mbappé pour voir les trois attaquants ensemble. Finalement, ce n’était peut-être pas à la hauteur de ce qu’on attendait. Il y a eu quelques comportements de Kylian Mbappé pour diverses raisons, et tout le monde tombe sur le PSG« , a regretté l’ancien joueur du PSG dans l’émission Rothen s’Enflamme.