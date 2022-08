Est-ce que Leandro Paredes sera un joueur du PSG une fois la date du 1er septembre passée ? Rien n’est moins sûr. En effet, un certain flou règne sur l’avenir du milieu argentin. Alors que le club semble ouvert à un départ de son élément, Christophe Galtier compte toujours sur lui, à l’inverse des autres « indésirables » placés sur la liste des transferts.

Des discussions autour d’un prêt finalement ?

Avec les recrutements de Vitinha et Renato Sanches, plus la piste Fabian Ruiz, le PSG est déjà bien pourvu dans ce secteur. Un départ de Leandro Paredes, qui ne s’est jamais vraiment imposé en terre parisienne, parait donc totalement crédible. Surtout qu’un club en particulier fait le forcing pour le recruter, à savoir la Juventus. Un accord entre l’ancien romain et la vieille dame a même été annoncé.

Initialement, le club de la capitale attendait apparemment un transfert sec à hauteur de 20 à 25 millions d’euros pour laisser filer son élément. Mais ce jour, Mattéo Moretto vient nous apporter un son de cloche différent. En effet, d’après les informations du journaliste de Relevo, les négociations entre les deux clubs avanceraient dans le bon sens. En revanche, il ne serait pas question d’un transfert, mais plutôt d’un prêt. L’incertitude résiderait dans l’option d’achat qui pourrait aussi bien se muer en obligation d’achat.