Le PSG va disputer un nouveau match de Ligue 1 dans quelques minutes face au Stade Rennais dans le cadre de la 9e journée de la Ligue 1 (13h00). Les hommes de Mauricio Pochettino voudront finir en beauté cette semaine après leur succès contre Montpellier et Manchester City, en plus d’enchaîner avec une neuvième victoire consécutive en Ligue 1. Interrogé par Téléfoot, Ander Herrera est revenu sur le match contre Manchester City et la prestation parisienne.

L’avant-match de PSG/Manchester City

On savait avant le match qu’on aurait des occasions, car on est une équipe forte. On a joué le match comme le coach nous l’avait demandé !

Le premier but de Messi au PSG

J’ai vu Messi marquer beaucoup de buts lors de sa carrière avec le Barça. C’était un peu diffèrent de le voir marquer avec nous ! Je suis ravi car j’aime la mentalié de Leo, il est très altruiste ! J’aime ça !

Les ambitions parisiennes après la victoire contre City

Le message ? C’est la tranquillité ! C’est normal que tout le monde pense que le PSG va combattre pour le titre en Ligue des Champions mais ce n’est pas juste de mettre la pression sur nous pour gagner la Ligue des Champions. C’est sûr qu’on a le rêve de la gagner et on va essayer de la faire avec certitude, mais dans le vestiaire, dans le groupe ou en interne, on ne va pas devenir fou !

La relation entre Messi Neymar et Mbappé

Ça se passe parfaitement bien. De ce que j’ai vu depuis le premier jour, c’était une relation spéciale entre Kylian et ‘Ney’, et lorsque Leo est arrivé à Paris il a tout de suite connecté avec eux. Il n’y a pas du tout de guerre d’égo entre eux ! On ne peut pas contrôler ce qui se dit à l’extérieur, la critique… Mais c’est bien pour nous ! J’aime beaucoup que tout le monde soit contre nous, ça nous motive ! Leo, Kylian, ‘Ney’ aiment ça, donc je suis très optimiste !