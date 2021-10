Sévérac : « Le premier but de Messi ? Des tribunes, on a vécu une émotion inouïe ! »

Le PSG a vécu une semaine forte en émotion avec un beau succès contre Manchester City en Ligue des Champions et le magnifique premier but de Leo Messi sous les couleurs Rouge & Bleu. Cette action, qui a fait le tour du monde, a permis au club de la capitale de se mettre définitivement à l’abri face aux Cityzens. On rappelle que l’Argentin avait eu des difficultés pour trouver le chemin des filets en touchant deux fois la transversale pour ses deux premières titularisations contre Bruges et l’Olympique Lyonnais. Interrogé dans l’émission « On Refait le Match », le journaliste Dominique Sévérac explique qu’il a vécu un moment unique dans sa carrière de journaliste au moment de ce but.

« Le premier but de Messi avec le PSG, il y a eu une émotion folle ! On était au Parc des Princes pour ce match, et on a vécu une émotion folle ! J’ai fait 25 ans de tribune de presse, j’ai vécu des trucs dans ma vie. J’ai vu la France remporter la Coupe du Monde, et aussi la perdre en finale avec Zidane, mais j’ai vécu une émotion inouïe qui va rester dans ma vie… C’était incroyable ! Ce n’était pas aussi fort que la France qui remporte la Coupe du Monde 1998, mais j’ai vécu une émotion dingue ! Messi a marqué dans sa nouvelle vie au PSG, c’est un but à la Messi du FC Barcelone, avec un relai de Mbappé qui va rester dans les annales. C’est la talonnade qui fait le but ! »