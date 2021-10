Rennes / PSG : les compositions officielles

Ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video), le Stade Rennais et le PSG s’affrontent – au Roazhon Park – dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Auteurs d’un sans-faute avec 8 victoires de rang en championnat, les joueurs de Mauricio Pochettino voudront poursuivre leur série d’invincibilité. Pour cette dernière rencontre avant la trêve internationale d’octobre, le coach parisien a décidé de faire peu de changements par rapport à la victoire face à Manchester City en milieu de semaine.

Gianluigi Donnarumma est titulaire dans le but. Il sera protégé par une défense Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Au milieu, Marco Verratti enchaîne aux côtés d’Idrissa Gueye. Enfin, le quatuor offensif, Ángel Di María, Leo Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé est associé.

Feuille de match Stade Rennais / PSG

Neuvième journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 3 octobre 2021 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Willy Delajod.