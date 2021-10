Quel onze du PSG face au Stade Rennais ?

Ce dimanche après-midi à l’horaire inhabituel de 13 heures (sur Prime Video), le PSG affronte le Stade Rennais au Roazhon Park, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Cinq jours après son succès face à Manchester City, Mauricio Pochettino aura un groupe quasi au complet pour ce match face aux Rennais. En effet, Juan Bernat, Sergio Ramos (travail individuel), Layvin Kurzawa (malade) et Julian Draxler (malade) sont les principaux absents de ce déplacement en Bretagne.

Et pour tenter d’enchaîner une neuvième victoire de rang en championnat, le coach parisien pourrait aligner le même onze de départ que celui face à Manchester City mardi dernier en Ligue des champions, selon Le Parisien. Le seul doute avant ce match concerne le gardien titulaire entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. De son côté, L’Equipe voir plutôt un changement de sytème avec un 4-2-3-1 et le retour d’Ángel Di María dans le onze de départ.

XI du PSG selon Le Parisien (4-3-3) : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Herrera (ou Di María), Verratti, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar

XI du PSG selon L'Equipe (4-2-3-1) : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Verratti, Gueye – Di María, Messi, Neymar – Mbappé

Et vous, quel onze souhaitez-vous voir ce soir ? Quel système de jeu ? Quelle attaque ? Partagez-le nous dans les commentaires.