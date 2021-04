Herrera : “On doit aller là-bas pour essayer de gagner sans rien avoir à perdre”

Dans un match à deux visages, le PSG s’est incliné face à Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions (1-2). Étincelants lors de la première période, les Parisiens ont été méconnaissables pendant le second acte. Malgré cette défaite à domicile, les Rouge et Bleu peuvent toujours croire à une qualification sur la pelouse de l’Etihad Stadium, le 4 mai prochain. À l’image son entraîneur, Ander Herrera (qui a remplacé Leandro Paredes à la 83e minutes) croit à un résultat favorable pour la confrontation retour. Il est également revenu sur la prestation globale de l’équipe parisienne.

“Je pense qu’en première mi-temps, on a été très très bons. On s’est créés des occasions, et il nous a juste manqué ce but en plus… C’est vrai qu’ils ont eu beaucoup de possession, et on savait qu’en seconde mi-temps ce ne serait pas facile d’avoir autant le ballon qu’en première, mais ils ne se sont pas créés beaucoup d’occasions non plus”, a déclaré Ander Herrera au site officiel du PSG. “Leur premier but est un centre alors qu’il ne voulait pas frapper, et le deuxième c’est notre mur qui s’est ouvert. Donc on n’a pas concédé beaucoup d’occasions, mais le résultat ça reste une défaite 2-1. Maintenant on doit aller là-bas pour essayer de gagner sans rien avoir à perdre, avec beaucoup de travail et d’optimisme.”

De son côté, Neymar s’est également montré optimiste via un message publié sur ses réseaux sociaux. “Nous avons perdu une bataille mais la guerre continue. Je crois en mon équipe, je crois que nous pouvons être meilleurs que nous ne l’étions.”