De Bruyne : “Avec les qualités de Paris, ce sera difficile la semaine prochaine”

Le PSG a livré un match frustrant face à Manchester City ce mercredi en demi-finale aller de Ligue des champions. Auteur d’une première période aboutie, le club de la capitale s’est effondré en seconde mi-temps et s’est incliné à domicile sur le score de 1-2. Une contre-performance avant le retour à Manchester le 4 mai prochain. Élu homme du match et auteur du but égalisateur, Kevin des Bruyne est revenu sur cette confrontation face aux Rouge et Bleu, au micro de RMC Sport.

“On a vu qu’il y avait deux équipes avec beaucoup de qualités. La première période était pour eux, la deuxième pour nous. On sait que le PSG a beaucoup de qualités avec ses joueurs offensifs et au milieu, on a eu du mal à mettre la pression en première mi-temps, mais on y est parvenus ensuite. On marque deux fois, c’est bien”, a déclaré De Bruyne après le match. “On n’était pas patients avec le ballon en début de match, on voulait jouer trop vite, et ce n’est pas notre jeu. Notre jeu c’est d’attendre, de garder la possession, de trouver le bon moment, le bon espace. On sait que rien n’est joué pour le retour. On a obtenu un bon résultat mais avec les qualités de Paris ce sera difficile la semaine prochaine. Mais j’ai confiance en les forces de mon équipe.”

De son côté, Riyad Mahrez – auteur du but victorieux pour les Citizens – a également reconnu la mauvaise performance de son équipe en première période. “C’était un match à deux visages. En première période, on n’a pas su être dangereux, ils étaient un peu mieux que nous. Après on les a mis dans notre camp, c’est là qu’on est forts. On a de la chance sur les deux buts, on prend. On n’a pas été bon, je ne dirais pas qu’on a vu un très grand Paris, ils ne sont pas dangereux avant la mi-temps, à part le but. Après la mi-temps, on joue, on a été mieux mais on n’était pas au top. On a été solides défensivement, ils n’ont pas trop réussi à trouver leurs attaquants avec Mbappé. Dans ces matchs, il faut bien défendre. On n’a pas été au top mais on gagne, ça reste ouvert, on a ce petit avantage. Il faudra jouer encore mieux pour passer.”