Herrera : “On doit être focus sur nous”

Facile vainqueur du Stade de Reims (4-0) à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1, le PSG a profité du match nul du LOSC face à l’AS Saint-Etienne (0-0) pour revenir à une longueur de la première place, à une journée de la fin. Après ce succès au Parc des Princes, Ander Herrera s’est projeté sur la prochaine échéance parisienne, au micro de Canal Plus.

Le match nul de Lille (0-0)

Herrera : “Oui, on revient à un point mais on perd par rapport au match à Rennes. C’est le football. Rennes était une bonne équipe aussi, ce n’était pas facile mais on verra ce qui se passera la semaine prochaine. La pression sur Lille ? Oui on sait qu’Angers (prochain adversaire du LOSC, ndlr) va essayer parce qu’ils sont professionnels même s’ils ne jouent rien. On a confiance, ils vont essayer de gagner. On aura un match difficile à Brest. Sans pression, on sait que Brest a des joueurs qui jouent bien au football. Maintenant, on doit penser à la Coupe de France. On doit gagner un autre titre pour le club et avec beaucoup de respect pour Monaco car ils ont fait une saison incroyable. Ils vont normalement jouer la Champions League la saison prochaine. On a beaucoup de respect, on a perdu des matches contre eux. On devra bien préparer le match car ça va être dur. Mais on a la qualité pour gagner.”

Le titre encore possible ?

Herrera : “Oui bien sûr, c’est le football. On a vu ce qui s’est passé en Espagne aujourd’hui dans les dix dernières minutes, c’était fou. Dans le football c’est toujours possible. Même en Angleterre on a vu que le gardien de Liverpool a marqué un but à la dernière minute. On a la confiance mais on doit faire notre travail. On doit être focus sur nous.”