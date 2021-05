PSG / Reims : les notes pour les joueurs parisiens

Le PSG se devait de gagner impérativement pour s’offrir une 38e journée à suspense dans la course au titre. C’est fait. Sans trembler, et même facilement avec un 4-0 qui s’est vite dessiné. A la 10e minute, Kylian Mbappé dribblait le portier rémois et allait marquer, oui mais Abdelhamid sortait le ballon du bras. Carton rouge et penalty. Le tournant du match puisque Neymar transformait dans son style. Il fallait faire le break derrière. Il est intervenu dès la 24e minute grâce à un 40e but de Mbappé (son record) toutes compétitions confondues. Dans des conditions parfaites, le PSG a pu ensuite se faire plaisir pour sa dernière au Parc des Princes. Marquinhos a encore marqué de la tête sur corner (de Neymar) et Moise Kean a profité de son entrée en jeu pour scorer d’une frappe tendue décroisée petit filet. On a pu apprécier la bonne attitude de l’équipe de bout en bout. Ces trois points pris assurent une place sur le podium au PSG. Et si Lille ne gagne pas à Angers, le PSG aura l’opportunité d’être champion de France en cas de victoire à Brest (en lutte pour éviter la place de barragiste). La semaine s’annonce excitante avec une finale de Coupe de France contre Monaco mercredi. Elle s’achèvera dimanche avec une 38e journée où tout est possible.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas : 6 / Dagba : 6 / Marquinhos : 7 / Kehrer : 6 / Bakker 6 / Danilo 6 / Herrera 6.5 / Di Maria 6,5 / Neymar 7 / Rafinha 6 / Mbappé 7.5