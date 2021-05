Dix matches de Ligue 1 se disputent ce soir, et ils sont tous à enjeu, ce qui est exceptionnel. Notre regard sera tournée sur le PSG qui reçoit le Stade de Reims dans un Parc des Princes on l’espère une dernière fois à huis clos. Paris se doit de gagner pour faire de la 38e journée le dernier round décisif pour l’attribution du titre, pour la mémoire de James, et pour finir sur une bonne note à domicile. En ce qui concerne le onze de départ, Mauricio Pochettino reste dans sa logique de rotation d’effectif imposante. Dagba, Kehrer, Danilo, Herrera, Di Maria, Neymar et Draxler entrent dans le XI parisien. Victimes d’une gastroentérite, Diallo et Gueye ne sont pas sur la feuille de match.

Fil du match

Le match commence par une tentative de lob de Di Maria (6e) qui frôle la lucarne. A la 10e minute, Mbappé dribble le portier rémois et va marquer, Abdelhamid sort le ballon du bras. Carton rouge et penalty. Neymar tire et le transforme dans son style particulier (1-0). Le break intervient à la 24e minute. Le contre-pressing du PSG fonctionnant à merveille, Kylian Mbappé exploite une passe dans la surface de… Foket pour marquer (2-0) son 40e but de la saison.

Feuille de match du PSG / Reims

37e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 16 mai 2021 à 21 heures au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus Décalé | Arbitre : Turpin | VAR : Leonard et Guillard | Exclusion : Abdelhamid (13e) | Buts : Neymar (12e sp), Mbappé (24e)