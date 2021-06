Hervé Guégan de retour à la formation du PSG

Le centre de formation du PSG se réorganise. Après la future nomination de Zoumana Camara au poste d’entraîneur U19 et la possible arrivée de Yohan Cabaye comme directeur sportif, la formation des Rouge & Bleu devraient aussi faire revenir une vieille connaissance. En effet, selon les informations du Télégramme, Hervé Guégan – un an après son départ du club de la capitale pour devenir l’adjoint de Walid Regragui à Al-Duhail au Qatar – va revenir au sein de la formation en tant qu’entraîneur des U16 et U17. Il devrait commencer ses fonctions le 19 juillet. Pour rappel, Hervé Guégan a entraîné pendant quatre ans au centre de formation du PSG (U19, réserve et U16).