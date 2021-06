Deux Parisiens dans le top 10 des plus beaux buts de C1

Le PSG a réalisé une très bonne saison en Ligue des Champions. Les Parisiens ont été éliminés en demi-finale par Manchester City mais ont réalisé de grandes performances au Camp Nou et à l’Allianz Arena pour éliminer le FC Barcelone – en huitième – et le Bayern Munich, en quart. Un beau parcours que le PSG doit notamment à Kylian Mbappé et Neymar. Ce vendredi, l’UEFA a dévoilé le top 10 des plus beaux buts de la saison de Champions League. Et deux Parisiens figurent dans ce dernier. Kylian Mbappé (8e) pour son troisième but sur la pelouse du Camp Nou, une contre-attaque rapide conclue par un enroulé dans la lucarne de ter Stegen et Neymar pour son but contre Basaksehir (4e) pour son enchaînement petit pont puis frappe brossée, envoyée dans la lucarne. Le lauréat de ce top 10 se nomme Mehdi Taremi (Porto) pour son retourné contre Chelsea en quart de finale retour.