Houara : “Elles méritent d’être championnes”

Les Féminines du PSG sont à quelques heures d’une journée historique. En cas de victoire ce soir contre Dijon au Stade Jean-Bouin, les joueuses d‘Olivier Echouafni s’offriront le premier titre de champion de France de leur histoire. Les Parisiennes ont dominé toute la saison, étant invaincues en D1 (19 victoires, 2 nuls). Pour Jessica Houara-d’Hommeaux, ancienne parisienne (2009-2016) ce serait un titre mérité pour le PSG comme elle l’a expliqué au Parisien.

La dernière journée de D1

Houara : “J’attends que ce soit peut-être une soirée historique pour le PSG féminin. J’attends qu’elles fassent le travail jusqu’au bout, forcément. Ça serait dommage de saborder comme ça la saison sur un match si près du but. Et surtout j’espère une belle fête, ça serait bien.“

Le PSG, un beau champion ?

Houara : “Ah oui ! Très clairement elles méritent d’être championnes. Paris a été un vrai rouleau compresseur cette saison, ce qui n’était pas le cas les saisons d’avant. C’est l’équipe qui m’a le plus impressionnée, qui a le mieux joué. Quand j’en parle autour de moi avec des personnes d’autres clubs, pratiquement tout le monde est unanime. Elles auraient même pu être championnes sur la pelouse de Lyon (0-0) dès dimanche dernier si elles avaient été beaucoup plus efficaces devant le but. Ça aurait eu encore plus de poids.“

Changement d’ère ?

Houara : “Il faut aller doucement. Parce que Lyon a quand même été 14 fois championne de France, 7 fois d’Europe. Donc pour passer devant Lyon, ça va mettre du temps. Mais déjà c’est un grand pas. Et c’est très fort. Maintenant, il va falloir capitaliser pour le futur mais tout ce que j’entends me fait un peu peur.“