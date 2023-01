Depuis plusieurs années, le PSG négocie avec la Mairie de Paris la vente du Parc des Princes. Les deux camps se sont répondus dans plusieurs interviews en fin d’année 2022. Ce samedi, la maire de Paris, Anne Hidalgo en a rajouté une couche dans une interview accordée à des lecteurs du Parisien.

La question de la vente du Parc des Princes est dans les bouches des dirigeants parisiens et de la Mairie de Paris depuis plusieurs semaines. Alors que le président du PSG – Nasser al-Khelaïfi – a expliqué qu’il négociait depuis plusieurs années pour que les Rouge & Bleu deviennent propriétaire de leur stade, l’instance parisienne de son côté ne souhaite pas entendre parler d’une vente, préférant poursuivre la location du stade au PSG. Le président parisien, dans de nombreuses interviews a menacé de quitter le Parc des Princes. Ce samedi, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a rajouté une couche dans ce dossier, le Parc des Princes n’est pas à vendre.

« C’est une position ferme et définitive »

« Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens, lance l’élue dans une interview accordée à certains lecteurs du Parisien. Mais bien sûr qu’il faut accompagner le PSG dans son envie et son besoin de rénovation, d’augmentation de la capacité, de modernisation du Parc. Rappelons tout de même que le contexte est contraint. Une partie du stade se trouve sur le périph, donc on ne peut pas creuser.«