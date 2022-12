Le président du PSG était plutôt discret ces dernières semaines dans les médias français, et ce, depuis les interviews données à la rentrée comme à l’accoutumée. Aujourd’hui, c’est au micro de l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes d’RMC que Nasser Al-Khelaïfi a décidé de prendre la parole.

C’est en direct de Doha, au Qatar, où le président du PSG se trouve actuellement afin d’assister à la Coupe du Monde 2022 que Nasser Al-Khelaïfi a accordé un entretien à l’ancien numéro 25 du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen. Au micro d’RMC, le Qatari a abordé plusieurs sujets … seconde partie.

Cette Coupe du Monde 2022, une fierté ?

« On a parlé avant cette Coupe du Monde, on voulait organiser la meilleure Coupe du Monde de l’histoire. Je suis qatari aussi et je suis très fier quand je vois les stades, les matchs, la qualité du jeu aussi, pour les supporters, les médias aussi. C’est quelque chose de magnifique pour nous. Et nous aussi on est tristes parce qu’il ne reste que deux matchs. Mais c’était une expérience… Moi, je disais toujours que le meilleur événement sportif où j’ai été, c’était l’Euro 2004 au Portugal …« .

De quoi le président du PSG est le plus fier dans cette Coupe du Monde 2022 ?

« Vous savez Jérôme (Rothen ; NDLR), les médias ont posé beaucoup de questions sur la Coupe du Monde 2022, j’ai toujours répondu: je ne suis pas de l’organisation. Je ne fais pas partie du comité d’organisation, je n’ai rien à voir avec ça, mais je veux dire une chose: tous les Qataris, et même les non Qataris qui habitent au Qatar, nous avons tous été les organisateurs de cette Coupe du Monde, et ça c’est quelque chose d’unique. Avant la Coupe du Monde, tous les médias critiquaient le Qatar, la mauvaise Coupe du Monde… Et après les gens sont venus et maintenant ce que j’entends de tous les médias, c’est très positif. On voit que les Qataris ne sont pas de mauvais gens. Nous avons offert notre cœur, notre pays pour tout le monde. C’est notre culture. Un média m’a dit ‘Vous êtes comme ça tout le temps ou juste pour la Coupe du Monde ?’ Mais non, avant la Coupe du monde, après, on reste pareil. Et ça, c’était très spécial pour moi. Nous sommes seulement 350.000 Qataris, on n’est pas beaucoup mais on est fiers de notre pays et de ce qu’on a fait. Je pense que c’était une Coupe du Monde parfaite. Il reste encore deux matchs et j’espère que tout va bien se passer mais c’était une Coupe du Monde de très haut niveau« .

Supportera t-il la France lors de la finale ?

« Bien sûr, mon club est français, mon deuxième pays, c’est la France, mais aussi, j’ai un joueur en Argentine, Messi, et c’est la dernière Coupe du monde pour lui. Kylian, c’est le seul joueur du PSG qui joue deux finales à la suite. C’est magnifique. J’ai hâte d’être à cette finale, parce que c’est un grand plaisir pour moi. J’espère que ce sera la France, mais l’Argentine aussi a fait une bonne Coupe du Monde, avec Leo… Si je le pouvais je la donnerais aux deux« .

Un mot pour le parcours historique du Maroc

« Et si on regarde cette Coupe du Monde, ce qu’a fait le Maroc… Parce que oui, le Qatar est un petit pays, mais si on a fait cette Coupe du Monde, c’est pour tout le Moyen Orient, le monde arabe. Regardez, quand le Maroc joue, le stade est plein. Lors du quart de finale, plus de 82% de la population du Maroc regardait ce match. C’est quelque chose d’incroyable. Le Moyen Orient méritait d’organiser une Coupe du Monde« .

Le Qatar organisateur des JO à l’avenir ?

« Je ne suis pas en position de dire oui ou non. Mais en 2024, il y aura ici la Coupe d’Asie. Il y aura aussi la Coupe Arabe… il y a beaucoup de choses au Qatar. Pour moi, c’est la ville du sport au Moyen Orient. On parlait du Stade de Lusail, pour moi, il est vraiment magnifique, c’est le plus beau stade au monde. 84.000 personnes de capacité plus les loges. Comme Qataris, nous sommes fiers de tous les stades… […] Les Qataris, on a des rêves sans limite, c’est une autre culture, une autre ambition, mais je ne peux pas parler de ça, ce n’est pas ma position« .

Le Parc des Princes

Au cours de cet entretien, le président du Paris Saint-Germain a également eu l’opportunité de s’exprimer sur le sujet qui agite la planète PSG depuis plusieurs semaines, pour la première fois pour un média français.

« Je vais vous dire quelque chose Jérôme, et j’espère que c’est la dernière fois que je vais parler de ce sujet. Pour moi, l’option 1, c’est de rester au Parc des Princes. Option 2: rester au Parc des Princes. Option 3: rester au Parc des Princes. Mais si le maire de Paris ou la ville de Paris ne veut pas qu’on reste, ne veut pas faire quelque chose pour nous… C’est comme si vous m’invitez dans voter émission mais que je ne rentre pas. Moi, je ne veux pas parler de ça aussi, mais je sais que c’est un sujet chaud pour les médias. Nous, on investit pour le stade. Pour l’Euro 2016, on a payé quelque chose de très important. On a investi plus de 80 millions dans le stade. On fait le maximum avec la capacité qu’on a dans le stade. Troisièmement, on a un match il y a deux ou trois ans, Jean-Claude Blanc m’appelle et me dit: ‘On a un problème avec le Parc des Princes‘. Il ne dit que le toit peut tomber. On a bloqué deux mille sièges pour que les gens ne viennent pas parce que c’était dangereux. La sécurité, c’est ce qu’il y a de plus important pour moi. On ne veut pas mettre 500 ou 600 millions dans un autre stade. Pour nous le plus important c’est le terrain. On ne veut pas faire de l’argent avec ce stade, on ne veut pas faire un shopping mall. C’est quoi la valeur du Parc des Princes sans le PSG ? Zéro. Ca, je le dis direct. Et quand on me dit 350, je ne sais pas quoi, ce n’est pas mon problème, si vous voulez faire du shopping, des buildings, de l’immobilier, des appartements peut-être mais pour nous, c’est juste le sport. Qu’est-ce qu’on a fait pour la ville de Paris? Combien de personne viennent pour regarder Kylian, Messi et Neymar? Quelle taxe on a payée? les impôts? on a fait beaucoup« .

Nasser Al-Khelaïfi a ensuite évoqué le respect qu’il souhaite recevoir de la part de la Mairie de Paris en soulignant malgré tout les bonnes relations qui existent. Le président du PSG a conclu sur le sujet : « J’espère que cela s’arrangera, on regarde les options. Avec le fair-play financier… Tous les grands clubs ont des stades de 60, 65, 80.000 places. Là, on arrive à un maximum, on ne peut pas faire plus« .

Un entretien à retrouver en intégralité sur le site d’RMC Sport.