Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Rennes. Les Parisiens voudront s’offrir une deuxième victoire cette semaine. Steve Mandanda, le gardien rennais, confesse que le club breton n’est pas dans la meilleure période de sa saison.

Battu dans les dernières secondes du match contre Clermont mercredi (2-1), le Stade Rennais n’affronte pas le meilleur adversaire pour se relancer. En effet, les joueurs de Bruno Genesio reçoivent demain soir le PSG dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre entre le premier et le quatrième du championnat, Steve Mandanda estime que son équipe, même si elle est dans une mauvaise phase, ne devra pas se poser trop de questions face au Rouge & Bleu. « Ce n’est pas notre meilleure période, on perd des joueurs importants sur blessure ou suspension. Mais depuis le début on vante la qualité de notre effectif, à nous de trouver les ressources pour faire un match complet face au PSG. Il ne faudra pas se poser trop de questions.«

« Mbappé ? Il faudra avoir une réponse collective avec un bloc compact »

Devant les journalistes, le gardien – qui a annoncé la fin de sa carrière avec l’équipe de France – a encensé son futur ancien coéquipier en Bleus, Kylian Mbappé. « C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, il sait tout faire, il va vite, il est très intelligent dans le jeu. Il faudra avoir une réponse collective avec un bloc compact, des mecs qui font les efforts, des prises à deux, avoir un maximum possible le ballon. Une solution individuelle, c’est très compliqué.«