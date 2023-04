Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), la 32e journée de Ligue 1 débutera par un choc des extrêmes entre le PSG et l’Angers SCO.

Au Stade Raymond Kopa, le PSG aura une belle occasion de faire un pas supplémentaire vers son 11e titre de champion de France. Leader avec huit points d’avance sur son premier poursuivant, l’Olympique de Marseille, le club parisien affronte une équipe de l’Angers SCO, quasi officiellement condamnée à la Ligue 2. Mais comme l’a rappelé Christophe Galtier en conférence de presse, les Angevins n’auront aucune pression pour cette rencontre face au champion de France en titre.

« Ça reste une équipe de Ligue 1 comme nous »

Présent devant les médias ce jeudi, le milieu de terrain du SCO, Himad Abdelli, s’est exprimé sur cette rencontre face aux Rouge & Bleu. Et il promet de ne pas se faire marcher dessus par les Parisiens, dans des propos rapportés par Ouest-France.

« Le PSG un match à part ? Oui, bien sûr. Le PSG, c’est un match de gala. Contre des équipes de ce calibre, il faut prendre tout ce qu’on a à prendre. Et notamment du plaisir, en se donnant à fond, en faisant tout pour qu’il ne gagne pas chez nous. Ce ne sont pas que des bons joueurs, ce sont aussi des grands joueurs. Mais ça reste une équipe de Ligue 1 comme nous (…) Même dans notre situation, ça sera une fête malgré tout. Au-delà de la Ligue 1, on va jouer des joueurs de classe mondiale. Il faut juste tout donner et on verra. Le piège serait de les regarder. S’il faut, on leur rentrera dedans et leur mettre des taquets. C’est la loi du foot. Une notion de fierté et d’amour propre dans le vestiaire ? Oui. Mais quand on est sur le terrain, on doit faire abstraction de tout ce qui est autour et se battre quand on enfile ce maillot. Et ça, ce n’est pas facile pour tous les joueurs, ça dépend de sa personnalité, de la façon dont chacun digère ça. Personnellement, je me donne à fond pour ces couleurs. »