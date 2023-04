En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Un retour au FC Barcelone prendrait un peu plus d’ampleur chaque jour.

Après deux ans sous le maillot du PSG, Lionel Messi pourrait quitter les Rouge & Bleu à la fin de son contrat. Alors qu’une prolongation de contrat était dans les tuyaux au début de l’année 2023, il se dirigerait plutôt vers un départ. Et la piste la plus chaude serait un retour au FC Barcelone. Le club catalan a un plan pour faire revenir l’international argentin. Et le club catalan prévoirait la saison 2023-2024 avec la Pulga selon les informations de Relevo.

Le plan doit être présenté à la Liga d’ici fin avril

Le média footbalistique explique que le Barça devrait présenter son plan pour rapatrier Lionel Messi à la Liga d’ici fin avril. Si cette dernière est d’accord, le retour de l’actuel joueur du PSG, serait à un pas de se produire assure Relevo. Le média confirme que son possible salaire sera de 25 millions d’euros par an, celui qui lui permettra d’être le joueur le mieux payé du club. Le Barça devrait lui proposer un contrat d’un an plus une année en option. Le joueur attendait toujours de recevoir l’offre écrite de son ancien club. Au sein du club blaugrana, plus personne ne cache que le retour du joueur est en passe de se concrétiser, conclut Relevo.