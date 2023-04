Pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse du SCO d’Angers ce vendredi (21h sur Prime Video). L’occasion pour les Parisiens de surfer sur leurs victoires face à l’OGCN et au RC Lens et asseoir leur domination sur le championnat de France.

C’est avec ce onzième titre de champion de France de l’histoire du PSG en ligne de mire que Kylian Mbappé et sa bande se déplacent ce vendredi sur le pelouse du Stade Raymond Kopa. Les Rouge & Bleu ouvriront donc cette 32e journée de Ligue 1 Uber Eats face au SCO d’Angers, bon dernier du championnat, et quasi condamné à la relégation. Pour l’occasion, Christophe Galtier devra faire sans Nuno Mendes victime de douleurs musculaires. Par ailleurs, Presnel Kimpembe, Neymar, Nordi Mukiele et Renato Sanches manquent à l’appel. L’occasion pour Serif Nhaga, récemment arrivé au club d’honorer sa première convocation avec les professionnel du Paris Saint-Germain. Le jeune (17 ans) portugais est au PSG (U19 avec Zoumana Camara) depuis le mois de janvier dernier et évolue au poste de latéral gauche.

Vendredi pour #SCOPSG 700 supporters du Psg sont attendus en parcage dont 350 ultras @francebleuparis #fbsport — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) April 20, 2023 Twitter : @bruno_salomon

Malgré les nombreuses absences, le Paris Saint-Germain pourra donc compter sur ses supporters. En effet, c’est presque 700 fidèles Rouge & Bleu qui feront le déplacement jusqu’à Angers selon France Bleu Paris. Le parcage visiteurs des parisiens sera composé de 350 membres du Collectif Ultras Paris. De quoi donner de la voix pour pousser les joueurs sur le terrain.