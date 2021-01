Avec la future arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG – qui devrait être officialisé dans les prochaines heures – le lot de rumeurs des joueurs que souhaiteraient faire venir l’entraîneur Argentin dans ses bagages. Et les premiers nommés sont ses anciens joueurs à Totthenham en difficultés dans leurs clubs (Eriksen, Alli). Il a aussi été question de l’ailier de Crystal Palace, Wilfried Zaha. Interrogé sur cette rumeur en conférence de presse, Roy Hodgson – l’entraîneur du club londonien – s’est dit pas inquiet d’un possible départ de son joueur cet hiver.

“Il y a eu tellement de rumeurs sur Wilfried au fil des années que j’ai tendance à laisser ces rumeurs disparaître, comme c’est souvent le cas. Wilfried est bon et cela ne me surprendrait pas que des clubs aimeraient le signer, mais beaucoup de choses doivent être mises en place avant qu’un joueur quitte un club. Je suis heureux parce que Wilfried joue comme il est, avec discipline, concentration et passion pour le football et le club. Et à moins que l’on ne me donne une raison de penser autrement, je m’attends à ce que cela continue, assure Hodgson devant les journalistes. […]Si quelque chose devait arriver, cela signifierait que certains joueurs nous quittent. Si ce moment arrive, je suis sûr qu’on s’assoira et qu’on parlera, mais cela ne sert à rien pour le moment de parler de ces choses.”