Horan : « Je n’ai pas eu l’impact que je voulais au PSG »

Lindsey Horan a fait son retour en D1 Arkema en janvier dernier en rejoignant Lyon. L’internationale américaine (28 ans) avait commencé sa carrière professionnelle en signant au PSG en 2012. Elle était restée chez les Rouge & Bleu pendant trois ans (2012-décembre 2015) et avait participé à 79 matches pour 57 buts. Pour Goal, elle a comparé ses passages au PSG et à Lyon.

Lindsey Horan a des regrets sur son passage au PSG

« Je repense beaucoup à mon passage au PSG, où j’ai passé trois ans et demi. Vous savez, c’était un énorme risque pour moi de venir en France à 18 ans et d’être la première femme à passer du lycée au niveau professionnel. J’ai énormément douté, je me demandais comment ça allait se passer, si j’allais atteindre mes objectifs et mes rêves. Et j’ai fini par rejoindre l’équipe nationale donc je pense que c’était la bonne décision. Mais avec le recul, j’ai l’impression de ne pas avoir accompli ce que je voulais, lance Horan dans cet entretien. Je n’ai pas eu l’impact que je voulais au PSG. […]J’ai gagné la Ligue des champions et le championnat de France ce que je n’ai pas pu faire avec le PSG. […]Mon passage au PSG semble s’être déroulé il y a une éternité. Le temps est passé tellement vite ! Quand j’ai rejoint l’OL, j’avais l’impression d’avoir rejoint la France très peu de temps avant. Mais en regardant dans le rétro, c’était il y a dix ans, c’est juste fou. »