Jordyn Huitema quitte les Féminines du PSG

À l’instar de l’équipe masculine, les Féminines du PSG connaîtront de grands changements aussi bien dans l’organigramme du club qu’au sein de l’effectif. Si l’avenir de Marie-Antoinette Katoto cristallise les attentions, le board parisien a déjà officialisé l’arrivée de Lieke Martens. Mais, certains départs sont attendus. Alors que quatre joueuses ont déjà quitté les Rouge & Bleu (Charlotte Voll, Lea Khelifi, Luana et Sara Däbritz), une autre Parisienne a officiellement plié bagage.

Jordyn Huitema rejoint OL Reign

En effet, l’internationale canadienne, Jordyn Huitema, ne sera plus une joueuse des Féminines du PSG, comme l’a indiqué le club de la capitale dans un communiqué. L’attaquante de 21 ans – sous contrat jusqu’en 2023 – a été transférée définitivement à l’OL Reign, à Seattle aux Etats-Unis (et qui appartient au groupe de l’Olympique Lyonnais). Depuis son arrivée en 2019, la médaillée d’or olympique avec le Canada faisait seulement partie de la rotation et a inscrit 9 buts en 71 matches toutes compétitions confondues. Avec le maillot parisien, la Canadienne a remporté la D1 Arkema en 2021 et la Coupe de France cette saison. « Le club de la capitale tient à remercier Jordyn pour ses trois saisons passées sous le maillot parisien et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. » Avec le club de Seattle, la native de Chilliwack (au Canada) a paraphé un contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2023, accompagné d’une année supplémentaire en option.

Il y a quelques jours, Jordyn Huitema avait déjà annoncé son départ des Féminines du PSG, via son compte Instagram. « Trois années incroyables avec un club et une équipe incroyables. Je suis reconnaissante pour tout et tous ceux qui sont entrés dans ma vie pendant mon séjour à Paris. Maintenant, il est temps de commencer un nouveau voyage, et je ne pourrais pas être plus excité ! »