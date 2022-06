Après une bonne saison 2018-2019 sous le maillot du PSG (34 matches, 4 buts et 7 passes décisives), Moussa Diaby avait quitté son club formateur pour rejoindre le Bayer Leverkusen afin d’être assuré d’avoir un temps de jeu régulier. Un choix payant puisque le titi est un titulaire indiscutable en Allemagne et qu’il est devenu un international français. En 42 matches toutes compétitions confondues cette saison, il a marqué 16 buts et délivré 13 passes décisives.

Simon Rolfes très optimiste sur le fait de conserver Diaby

Des performances qui attisent les convoitises de plusieurs grands clubs d’Europe, dont le PSG. Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer a expliqué être « très optimiste » sur le fait que Diaby poursuivre l’aventure avec le club pour une quatrième saison. « Il se sent vraiment à l’aise ici et a fait un autre énorme bond en avant, notamment en termes de but. Il a encore plus de potentiel. Nous voulons le développer davantage ici. Il sait ce qu’il a au Bayer« , assure le dirigeant dans une interview accordée à Kicker avant d’expliquer qu’il sera tout de même compliqué de lutter si le PSG veut vraiment rapatrier son titi. « Si le PSG veut Diaby, ce sera difficile. Pour quelques clubs en Europe, s’ils veulent un joueur, c’est dur de résister. Le PSG fait partie de ceux-là. »