Le PSG a rendez-vous avec la Ligue des Champions ce mercredi soir avec un déplacement du côté de Newcastle. Une opposition sur laquelle Eddie Howe, le coach des Magpies, est revenue en conférence de presse ce jour.

L’entame d’exercice du Paris Saint-Germain n’a rien de vraiment linéaire pour l’heure avec une cinquième position en Ligue 1. En revanche, en ce qui concerne la Ligue des Champions, la donne est quelque peu différente. Alors certes, il n’y a eu qu’un match, à savoir face au Borussia Dortmund, mais le succès glané sur le score de 2-0 a permis aux Rouge et Bleu de lancer leur campagne européenne sur de bons rails. Il restera donc à confirmer sur la pelouse de Newcastle ce mercredi soir. Ce qui ne sera certainement pas une mince affaire, même si les locaux devront composer avec un nombre d’absents assez important à première vue.

Une question de gestion des émotions pour Eddie Howe

Et à un peu plus de 24 heures du coup d’envoi de la rencontre, Eddie Howe s’est présenté devant les journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. « On a eu une bonne semaine, a-t-il commencé en préambule alors que Newcastle retrouve la plus prestigieuse des compétitions après une très longue absence. On est très anxieux forcément, surtout de voir l’ambiance que nos supporters vont mettre. On verra bien notre prestation, mais on devra canaliser tout cela. (…) Nous avons trois adversaires très difficiles, mais notre succès dans cette compétition dépendra de nos résultats à la maison devant nos fans. »

Eddie Howe a également annoncé la couleur en donnant les clés de la réussite de ses ouailles face au PSG. « Il faudra qu’on ne se laisse pas trop emporter par le match, ne pas abandonner trop d’espace derrière et surtout travailler sans le ballon. Il faudra trouver un équilibre. On devra être parfait de ce point de vue. »