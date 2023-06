Hugo Lamy confirme son départ du PSG pour la D2 Suisse

Le PSG possède l’un des meilleurs centre de formation de France. Chaque année, plusieurs titis arrivent à jouer en professionnel, que ce soit à Paris ou un peu partout en Europe.

Le PSG arrive à former beaucoup de bons joueurs. Mais il est dur d’offrir une place à tous. Certains, comme Warren Zaïre-Emery, Presnel Kimpembe ont beaucoup joué, alors qu’Ismaël Gharbi et Timothée Pembélé ont eu un peu de temps de jeu cette saison. D’autres ont eu l’occasion de s’entraîner avec les professionnels comme Ilyes Housni, qui a joué deux matches avec les pros, Noha Lemina ou bien encore Hugo Lamy. Ce dernier, pilier de l’équipe U19 entraînée par Zoumana Camara, n’a pas eu la chance de jouer avec les pros. Il va poursuivre sa carrière en Suisse.

« C’est avec beaucoup de gratitude que je dis au revoir à mon club formateur le PSG »

Ce lundi soir, l’arrière droit de 19 ans a officialisé son départ du PSG, avec qui il avait signé un premier contrat professionnel en juin 2022. Sur son compte Instagram, Hugo Lamy a officialisé son arrivée au sein du club de D2 Suisse, Bellinzone. Il a eu un message pour le club de la capitale. « C’est avec beaucoup de gratitude que je dis au revoir à mon club formateur le PSG. Ça a été bien plus qu’un simple club pour moi, c’était ma maison, l’endroit où j’ai grandi en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. Je garderai toujours en moi les souvenirs, les leçons et les amitiés que j’y ai forgées. La vie est faite de nouveaux défis. Je suis très heureux d’annoncer ma signature à Bellinzone. C’est un honneur de porter leurs couleurs et je suis impatient de contribuer au succès de l’équipe sur le terrain. Je suis prêt à commencer cette nouvelle aventure, à m’immerger dans une nouvelle culture et à gagner le cœur des supporters. » Selon RMC Sport, Hugo Lamy a signé, libre, un contrat de deux ans (plus une année en option).