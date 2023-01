Hugo Lamy : « Le PSG, c’est ma deuxième famille »

Le PSG possède une bonne équipe U19. Parmi elle, le latéral droit Hugo Lamy. Ce dernier, qui a signé son premier contrat professionnel en juin 2022, est l’une des révélations de cette saison.

L’équipe U19 du PSG, entraînée par Zoumana Camara, est qualifié pour les huitièmes de finale de la Youth League. En championnat, c’est un peu plus difficile avec une quatrième place (huit victoires, un nul, cinq défaites) et treize points de retard sur le leader Montfermeil avec un match en moins. Hugo Lamy, latéral droit, est l’un des piliers de l’équipe. Il s’est confié à PSG TV.

L’équipe U19

« Entre nous, si dans le vestiaire, on a de bons liens tous ensemble, on aura envie de jouer les uns pour les autres sur le terrain, de créer des liens ensemble. C’est très important. Cette saison, on a fait des longs déplacements en Youth League, on s’est qualifiés en faisant une belle campagne… Cela soude encore plus. Mais après, ce qui est dommage, c’est d’être performant en Youth League et un peu moins en championnat. Il faudrait qu’on essaie d’être performant partout pour essayer de survoler le championnat et continuer sur notre dynamique européenne. »

Une pression de porter le maillot du PSG ?

« Tout d’abord, on est fiers ! Après, on sait qu’on est la bête à abattre. On sent qu’on est les premières cibles à faire tomber. C’est excitant lorsque l’on joue en match parce qu’on se dit qu’on a un statut à assumer. Donc, finalement, on a une petite pression mais on arrive à la gérer et on joue comme ça. On est très généreux tous ensemble et très solidaires. On donne beaucoup, après il y a aussi le talent de chacun qui fait que l’on arrive à remporter des matches. Mais je pense que c’est la générosité, la communication et la cohésion qui font notre force. On est un collectif.«

Se connaître depuis plusieurs années, un plus ?

« Forcément, ça aide, sur le terrain. On se comprend mieux vu qu’on a grandi ensemble, on se connaît plus. Sur le terrain, quand tu vois ton pote un peu en difficulté, tu as envie de l’aider tout de suite. On est donc très solidaire sur ce point. Je sais que lorsque l’on joue ensemble, il y a Warren (Zaïre-Emery) avec qui j’ai une super bonne connexion et Ismaël (Gharbi) aussi, même si on joue un peu à l’opposé. Sur les centres par exemple, j’essaie de le rechercher parce qu’on a une bonne connexion également.«

J’essaye de profiter de l’expérience de Zaïre-Emery et Gharbi avec les pros ?

« Oui, j’essaie de beaucoup parler avec eux sur ce que le groupe pro attend d’eux et j’essaye d’en tirer des enseignements, de le retranscrire sur le terrain pour moi aussi aller toucher le monde pro. On parle beaucoup de ce que le coach demande. Ça me challenge forcément sur ça.«

Zoumana Camara

« J’essaye d’échanger un maximum avec lui. On a un coach qui a fait une grande carrière, qui a joué beaucoup de matches avec Paris, et avoir un coach comme ça, ce n’est que bénéfique pour nous. On a forcément envie de lui demander plein de conseils pour aller au plus haut niveau. On a une très bonne relation, il est très compréhensif, nous permet de parler de foot comme de choses plus personnelles. C’est un vrai mentor, un autre père.«

Le PSG, une seconde famille

« Oui, c’est pour moi ma deuxième famille, parce que je vis plus avec les coéquipiers qu’avec ma famille. C’est donc une deuxième famille et on a envie que tout se passe bien.«