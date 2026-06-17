Ibrahim Mbaye entre dans l’histoire de la Coupe du monde

Buteur lors de la défaite du Sénégal face à la France (1-3), l’attaquant du PSG Ibrahim Mbaye est entré dans l’histoire de la Coupe du monde en inscrivant son premier but dans la compétition.

Le premier match du groupe opposant la France au Sénégal a été celui des records. En effet, en plus du doublé de Kylian Mbappé, qui lui permet de devenir le seul meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 58 buts, un joueur du PSG est aussi entré dans l’histoire dans la compétition. Il s’agit d’Ibrahim Mbaye.

Mbaye devient le plus jeune buteur africain de la Coupe du monde

Entré en cours de jeu, le Titi de 18 ans avait réduit l’écart dans le temps additionnel avant le deuxième but du capitaine des Bleus, une réalisation qui lui permet d’entrer dans l’histoire de la Coupe du monde. En effet, l’international sénégalais est devenu le plus jeune buteur africain au Mondial, à l’âge de 18 ans et 142 jours. Il devance le Nigérian Julius Aghahowa (20 ans) et Samuel Eto’o (21 ans). Par la même occasion, Ibrahim Mbaye est devenu le quatrième plus jeune buteur de l’histoire de la Coupe du monde, derrière Pelé (17 ans et 239 jours), Manuel Rosas (18 ans et 93 jours) et Gavi (18 ans et 110 jours), comme le rapporte le compte X Stats Foot. Le Parisien est aussi devenu le plus jeune joueur de l’histoire du Sénégal à disputer une Coupe du monde.

Le Sénégal réduit l’écart sur un exploit individuel : enchaînement de grande classe, frappe superbe et Maignan est battu ⚽️

La France mène désormais 2-1.



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Plus jeunes buteurs de l’histoire de la Coupe du Monde :



🇧🇷 Pelé à 17 ans et 239 jours

🇲🇽 Manuel Rosas à 18 ans et 93 jours

🇪🇸 Gavi à 18 ans et 110 jours

🇸🇳 Ibrahim Mbaye à 18 ans et 143 jours #FRASEN — Stats Foot (@Statsdufoot) June 16, 2026