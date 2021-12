Le PSG officialise deux nouveaux partenariats

On le sait depuis maintenant plus de dix ans, le PSG est devenu une place forte du football mondial et un club qui compte que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors. Le Paris Saint-Germain multiplie les collaborations exclusives et est devenu une référence dans ce domaine.

Dans un communiqué, le club de la capitale a officialisé un partenariat avec AJE Group, leader international sur le marché de la boisson. Les boissons VOLT (5ème boisson énergisante la plus vendue au monde) et Big Cola (4ème boisson gazeuse la plus vendue) produites par l’entreprise péruvienne deviennent ainsi les boissons officielles du club parisien dans certains pays du monde.

Volt, est désormais la boisson énergétique officielle du PSG au Pérou, en Bolivie, en Colombie, en Equateur, au Panama, au Nicaragua, au Guatemala, au Honduras, au Costa Rica, au Salvador, au Mexique et en Egypte. Tandis que Big Cola, devient la boisson gazeuse officielle du Club en Inde, en Thaïlande, en Indonésie, au Vietnam, au Cameroun, au Bhoutan et au Venezuela.