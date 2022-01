Figure de proue du PSG entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic reste très attaché à son aventure parisienne. L’ancien numéro 10 Rouge et Bleu aura à n’en pas douter, contribué à faire passer le club de la capitale dans une autre dimension ; celle d’un cador européen à même d’attirer les plus grandes stars du ballon rond telles que Neymar, Mbappé ou encore Léo Messi. 6 ans après son départ, l’actuel buteur de l’AC Milan a répondu aux questions de L’Equipe à l’occasion de la sortie de son livre « Adrénaline« . Comme présenté ci-dessous avec quelques extraits de son entretien, Zlatan a longuement commenté son passage à Paris, son rapport aux Français ainsi que certains dossiers du moment.

L’avenir de Mbappé

« Si Kylian doit aller à Madrid ? Il n’y a que Kylian qui puisse répondre à cette question. Cela dépend de ce qu’il veut, ce qu’il pense. Moi, j’y serais allé. Mais si je suis le PSG, j’essaierais de le retenir. C’est lui qui décidera. Le PSG veut le garder, évidemment, mais lui, est-ce qu’il veut rester ?«

Donnarumma

« Dans mon monde, Donnarumma est le numéro 1, aujourd’hui. Et je ne sais pas si c’est une bonne chose d’alterner les gardiens, ou si c’est plutôt une faveur que tu fais à l’un des deux. En tout cas, je suis habitué à avoir un gardien qui est numéro 1 et qui est toujours le même. Et sur Donnarumma il n’y a pas à discuter : c’est le plus fort du monde, et basta. J’ai joué avec lui, je sais de quoi je parle.«

Verratti

« Verratti est celui qui te donne le contrôle du match, il garde le ballon, il n’en perd jamais un seul, il n’a pas peur de jouer, de demander le ballon.«

Son impact sur l’évolution du PSG

« Le PSG voulait arriver au plus haut niveau, sur le terrain et en dehors, mais il y avait énormément de choses à faire. Si j’ai aidé le club à grandir ? Oui, à 100 %. Chaque jour, j’y travaillais. J’ai apporté là-bas les choses auxquelles j’étais habitué à la Juve ou au Milan. (…) Ils (la direction parisienne) m’ont dit : « Emmène-nous au niveau où nous voulons arriver ». Et ils ont été très à l’écoute, Leonardo et Nasser étaient très disponibles, ils voulaient y arriver.«

Son rapport à la France

« Ce n’est pas facile de jouer en France. Les gens pensent que c’est un foot moyen mais la France a des talents immenses, et ils ont tous faim de réussir. Physiquement ils sont forts. (…) J’ai beaucoup appris (en France), je suis fier de ce que j’ai fait. C’est un pays fantastique et Paris est une ville incroyable. (…) À moi aussi la France me manque, j’y ai passé de très belles années. Ce n’était pas facile mais c’était fantastique.«