Icardi : “Nous dépendons de nous-mêmes”

Pour sa deuxième saison avec le maillot des Rouge et Bleu, Mauro Icardi enchaîne les pépins physiques. Il avait notamment manqué le dernier match face à l’OL en raison d’une lésion musculaire de bas grade à la cuisse gauche. Sous contrat jusqu’en 2024, le numéro 9 parisien a seulement disputé 19 matches cette saison (7 buts et 3 passes décisives). Présent au Camp des Loges pendant cette trêve internationale, l’Argentin de 28 ans a accordé un entretien au site officiel du PSG. Il revient notamment sur sa deuxième saison avec le maillot des Rouge et Bleu et sur le championnat 2020-2021 disputé. Extraits choisis.

Son état d’esprit pour sa deuxième saison à Paris

Icardi : “Ma mentalité reste la même que la saison passée. L’année dernière, nous avons réalisé une grande saison et j’espère que dans les années à venir, nous pourrons continuer à nous améliorer et à gagner des titres. Son ressenti après l’option d’achat levée l’été dernier ? Pour moi, c’est un honneur et une fierté, comme je l’ai dit le premier jour de mon arrivée à Paris. Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui gagne des titres. C’est ce qu’un joueur recherche.”

Le championnat 2020-2021 disputé

Icardi : “Il est évident que chaque match est et sera compliqué. Nous savons que nous sommes une équipe forte, une équipe avec des qualités techniques indiscutables, mais la motivation doit toujours être à 100% pour gagner. C’est un beau défi d’avoir des équipes fortes qui se battent avec nous pour le titre. Nous sommes là et nous nous battrons avec ces équipes jusqu’à la dernière minute. Nous dépendons de nous-mêmes, nous savons que gagner les matches nous permettra de continuer comme l’année dernière. La meilleure préparation est de gagner chaque match. Mentalement, physiquement, c’est ce qui donne la confiance nécessaire pour continuer à gagner, gagner et gagner.”

L’arrivée de Mauricio Pochettino

Icardi : “L’arrivée de notre nouvel entraîneur est une bonne chose pour le groupe et, pour moi qui parle espagnol, c’est parfois un plus ! Nous pouvons mieux communiquer et parler d’une manière différente. Nous devons également remercier Thomas Tuchel pour ce qu’il a réalisé pour le club. Chaque entraîneur a sa mentalité de travail et ses idées sur le jeu. Nous nous sommes mis à la disposition du nouvel entraîneur et du nouveau staff dès le premier jour. Nous souhaitions revenir de la meilleure façon possible et commencer un nouveau cycle pour pouvoir réussir tout ce que nous voulons, c’est-à-dire gagner les matches et conquérir des titres.”

Statistiques 2020-2021 de Mauro Icardi*

Ligue 1 : 15 matches disputés (925 minutes) – 5 buts et 3 passes décisives

: 15 matches disputés (925 minutes) – 5 buts et 3 passes décisives Ligue des champions : 2 matches disputés (180 minutes)

: 2 matches disputés (180 minutes) Coupe de France : 1 match disputé (38 minutes) – 1 but

: 1 match disputé (38 minutes) – 1 but Trophée des Champions : 1 match disputé (88 minutes) – 1 but

Source : psg.fr