Deschamps : “Mbappé sait qu’il n’a pas fait un bon match”

Pour son premier match de qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’Equipe de France a concédé le match nul – au Stade de France – face à l’Ukraine (1-1). Décevant dans le jeu, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est au centre des critiques suite à sa prestation (il est sorti à la 77e minute). Après le match, le sélectionneur français, Didier Deschamps, a expliqué la non-performance de son numéro 10.

“J’en parlerai tranquillement avec lui. Il sait qu’il n’a pas fait un bon match. Il n’était pas dans les meilleures conditions et il n’avait pas les mêmes sensations. L’adversaire s’est adapté, il y avait deux ou trois joueurs sur lui. Le dispositif de l’Ukraine a compliqué son influence dans le jeu. Avec sa qualité, je comprends que l’adversaire prenne ces dispositions. Il faut pouvoir le servir un peu plus dans l’espace, venir parfois à deux ou trois autour de lui, a souligné Didier Deschamps après le match nul face aux Ukrainiens, dans des propos rapportés par lequipe.fr. “Ce sont des choix qu’il doit faire lui aussi, s’appuyer sur les autres, peut-être avoir cette alternance entre le dribble et la passe.” Pour son prochain match, l’Equipe de France affrontera le Kazakhstan (à Noursoultan) ce dimanche à 15 heures.

Equipe de France : Presnel Kimpembe / Kylian Mbappé (qualification Coupe du monde 2022)