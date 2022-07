Idrissa Gueye fait partie des joueurs dont le PSG aimerait se séparer cet été. Alors qu’il se sent bien à Paris et qu’il souhaitait rester chez les Rouge & Bleu, l’international sénégalais aurait changé d’avis. Afin d’être assuré d’avoir du temps de jeu, il pourrait partir dans les prochaines semaines. Dans cette optique, deux équipes s’intéressent à lui, Galastasaray et Everton. Le milieu de terrain (32 ans) aurait une préférence pour son ancienne équipe.

Selon les informations de Fabrizio Romano, les pourparlers entre le PSG et Everton au sujet d’Idrissa Gueye ont débuté jeudi et sont toujours en cours. Toutes les parties souhaitent que ce mouvement se réalise. Selon le spécialiste du mercato, on se dirigerait vers un prêt pour l’ancien lillois. Les Rouge & Bleu aimeraient que les Toffes prennent en charge la quasi-totalité du salaire de Gueye. Les deux clubs discutent pour trouver un accord sur ce point conclut Romano. De son côté, Paul Joyce – journaliste pour The Times – explique qu‘Everton intensifie ses tentatives pour faire revenir Idrissa Gueye. Les discussions avec le PSG sont en cours.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2022