Les premiers indices sur le onze aligné contre Nantes

Après une tournée au Japon marquée par des séances d’entraînement ouvertes au public, des activités promotionnelles, des opérations marketing et des rencontres amicales abouties, le PSG s’apprête à disputer son premier match officiel de la saison 2022/2023. Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain va affronter ce dimanche le FC Nantes à partir de 20h00 au Bloomfield Stadium de Tel Aviv (20h00).

Un onze type aligné ?

Pour cette première, Christophe Galtier devrait de nouveau aligner un 3-4-1-2, comme lors des trois rencontres précédentes. Au cours de l’entraînement ouvert au public et aux médias, on a pu voir le coach parisien mettre en place une opposition à 10 contre 10 avec une équipe qui ressemble à celle qui démarrera demain soir. Avec les chasubles, Gianluigi Donnarumma était dans les buts avec une défense type composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Achraf Hakimi être aussi présent sur le côté droit et tandis que Nuno Mendes était lui à gauche. Le milieu de terrain était l’occasion de revoir la doublette Marco Verratti et Vitinha. Enfin, en attaque Sarabia et Neymar portaient le fameux chasuble rouge. Leo Messi était utilisé comme électron libre avec un haut de couleur bleu, et jouait pour les deux équipes. Après une rentrée convaincante lors des précédents matches, le Paris Saint-Germain pourrait donc aligner à ce qui ressemble à son équipe type, sans Kylian Mbappé suspendu.

Le XI probable du PSG face au FC Nantes : Donnarumma – Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi – Neymar, Sarabia