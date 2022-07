Si le mercato du PSG avance bien dans le sens des arrivées, avec notamment l’officialisation ce mardi de la venue de Nordi Mukiele, c’est dans le sens des départs que le bât blesse. En effet, alors qu’une liste conséquente d’indésirables a été constituée, la tâche de se délester de ces derniers est pour le moins ardue.Ce jour pourtant, il est question de l’avenir d’Idrissa Gueye.

Pisté par le Galatasaray il y a plusieurs semaines de cela, le Sénégalais n’ayant nullement envie de rallier la Turquie, cette option est donc tombée à l’eau. Néanmoins, une autre piste est apparue ce jeudi, beaucoup plus intéressante pour l’ancien lillois cette fois. En effet, d’après les dires de Fabrizio Romano, Everton serait enclin à rapatrier son ancien élément (2016-2019) durant ce mercato estival.

Une première prise d’informations ?

Une information corroborée par Loïc Tanzi par la suite. Ainsi, selon le journaliste de L’Equipe, les Toffees seraient bel et bien sur les rangs pour Idrissa Gueye. De son côté, le joueur, attiré par cette perspective, serait bien plus enclin à quitter le PSG pour la Premier League. Bien évidemment ouvert à une vente de son milieu de terrain de 32 ans, le PSG, qui avait recruté Gueye à Everton il y a trois ans de cela pour une somme avoisinant les 32 millions d’euros, n’entendrait nullement, malgré ce, le brader. De premiers contacts entre le club britannique et le joueur auraient en tout cas déjà eu lieu.

Initialement désireux d’honorer sa dernière année de contrat, Idrissa Gueye avait donc dans l’idée de poursuivre en rouge et bleu, lui qui estimerait encore pouvoir se faire sa place au PSG. Reste à savoir si cette nouvelle approche arrivera à le convaincre de changer son fusil d’épaule.