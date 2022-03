Idrissa Gueye et Abdou Diallo appelés avec le Sénégal

Un mois et demi après sa victoire en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal va retrouver l’Egypte dans le cadre des barrages à la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Vainqueurs contre les Egyptiens de leur première CAN de leur histoire (0-0, 4 t.a.b à 2), les Sénégalais voudront rééditer cette performance afin d’être présents au Qatar en fin d’année. Ce vendredi, Aliou Cissé – le sélectionneur sénégalais – a dévoilé sa liste. Sans surprise, Idrissa Gueye et Abdou Diallo y figurent.

La liste du Sénégal

📋✅ La liste des joueurs retenus par le sélectionneur national Aliou Cissé pour la double confrontation contre l’Egypte, le 25 mars 2022 au Caire et le 29 mars 2022 à Dakar. #WCQ2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/mTfTJRnO2e — FSF (@Fsfofficielle) March 18, 2022

Le programme du Sénégal