Deux joueurs du PSG convoqués avec l’Allemagne

Après le match contre Monaco dimanche après-midi (13 heures, Prime Video), certains joueurs du PSG vont rejoindre leurs sélections respectives. Déjà qualifiés pour la Coupe du Monde, les Allemands affronteront Israël (le 26) et les Pays-Bas (29) dans des matches amicaux. Malgré un faible temps de jeu avec les Rouge & Bleu, Thilo Kehrer et Julian Draxler ont été convoqués par Hans-Dieter Flick.

Hansi Flick’s squad for the first internationals of the year ⚽️

🇩🇪 🆚 🇮🇱

26th March | 20:45 CET

🇳🇱 🆚 🇩🇪

29th March | 20:45 CEST #DieMannschaft #GERISR #NEDGER pic.twitter.com/JLsZeSszZF

