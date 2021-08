Transfuge du Bayern Munich, Amanda Ilestedt est venue renforcer un effectif parisien qui s’est pas mal renouvelé cet été, y compris au niveau du coach avec l’intronisation de Didier Ollé-Nicolle à la tête de la section féminine du PSG. La médaillée d’argent olympique avec la Suède a d’ailleurs livré quelques mots pour le site officiel rouge et bleu. L’occasion pour elle d’exprimer son bonheur d’être à Paris et d’évoquer le tournoi amical The Women’s Cup qui débute ce mercredi soir (23h, heure française) face au Bayern Munich : “Je suis vraiment heureuse, contente d’être ici et de m’entraîner enfin avec l’équipe. Je pense que nous avons une très bonne équipe, de grandes joueuses, et je suis donc très excitée pour la suite. Je suis vraiment impatiente, c’est top ! Retrouver le terrain et les matches fait du bien. Ces tournois sont toujours sympas. On a deux bons matches à disputer et de bonnes équipes dans cette compétition, ce sera cool !”, a confié Ilested.