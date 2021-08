Draxler et Kehrer ne veulent pas quitter le PSG cet été (Bild)

Avec un recrutement XXL dans le sens des arrivées, le PSG va désormais devoir s’atteler à vendre afin de dégraisser quelque peu un effectif bien chargé. Problème, nombre de joueurs susceptibles de quitter la capitale ont, eux, d’autres plans en tête. C’est notamment le cas de Julian Draxler et de Thilo Kehrer. Le dernier cité est annoncé avec insistance sur le départ et des clubs allemands se sont déjà manifestés. Mais Bild confirme que le central de 24 ans n’a aucune envie de plier bagages. Même constat pour Julian Draxler : Bild indique que le milieu rouge et bleu a discuté avec Hansi Flick, néo coach du Bayern Munich, l’an passé et qu’il était prêt à rallier la Bavière cet été. Néanmoins, le média explique que l’ancien joueur de Schalke veut désormais rester, Julian Draxler ayant envie d’évoluer avec Lionel Messi.