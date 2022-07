Indésirable au PSG, Rafinha a la cote en Liga

Rafinha est l’un des nom qui figure sur la liste des indésirables au PSG, mais pas sur la liste de ceux qui s’envoleront pour le Japon du 16 au 25 juillet prochain. En effet, le club de la capitale a décidé d’écarter un certain nombre de joueur de son effectif de sa tournée estival afin d’alléger son groupe professionnel et faire passer le message a ceux-là qu’ils devaient se trouver une pote de sortie au plus vite. Si certains n’ont pas totalement reçu le message, d’autres l’ont compris et c’est le cas de Rafinha. Le numéro 12 Rouge & Bleu, prêté à la Real Sociedad lors de la deuxième partie de saison 2021-2022 pourrait retourner en Liga, tant il garde une certaine cote dans le championnat espagnol. Le club qui a vu évoluer Rafinha à 20 reprises sous ses couleurs entre janvier et mai 2022 pourrait l’accueillir à nouveau, mais pas à n’importe quel prix.

La Real Sociedad encore dans la course

Le club pensionnaire de Liga s’est renforcé cet été en s’attachant les services de l’Angevin Mohamed-Ali Cho et du joueur du Celta Vigo, Brais Mendez. Ce qui engendre pour la suite de son mercato estival certaines restrictions au niveau budgétaires. Ces dernières signifient que la Real Sociedad ne fera pas de folies pour s’attacher les services de Rafinha, mais reste ouverte à son arrivée selon le média transpyrénéens Estadio Deportivo. Le club basque ne serait pas prêt à s’aligner sur les 8/10 millions d’euros attendus par le PSG.

De l’autre côté, le Celta Vigo se montre dans ce dossier également. En effet, après avoir perdu Brais Mendez, parti pour la Real Sociedad, Vigo devra se renforcer et pense à Rafinha. Dans cette course, le club espagnol espère faire entrer en jeu Luis Campos, conseiller du football du côté du PSG, mais également au Celta Vigo. Le dirigeant portugais pourrait faciliter l’opération entre le Paris Saint-Germain et le Celta Vigo toujours selon le média espagnol Estadio Deportivo.