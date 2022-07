Troyes discute avec le PSG pour Thierno Baldé

Si le mercato estival du PSG semble lancé avec l’arrivée de Vitinha et les pistes avancées de Milan Skriniar, Renato Sanches, Gianluca Samacca et Hugo Ekitike, le chantier du dégraissage de l’effectif s’annonce compliqué. Si les mouvements tardent à se faire du côté des indésirables, certains titis parisiens pourraient emprunter le chemin d’un départ. Un moment pisté par le LOSC, Thierno Baldé ne rejoindra pas le nord de la France tant les Dogues se sont attaché les services du Clermontois Akim Zedadka afin de palier le départ de Zeki Celik sur le flanc droit de la défense. Cependant, un autre club français est entré dans la course, et aurait même entamé des discussions avec le PSG sur ce dossier selon nos confrères de Goal. En effet, Troyes se serait rapproché du club de la capitale afin d’intégrer dans ses rangs le jeune (20 ans) latéral droit qu’est Thierno Baldé.

leparisien.fr

Ce dernier ne manque pas d’opportunités, car toujours selon le média français, il existe « beaucoup de clubs intéressés en France et à l’étranger« , écrit le journaliste Marc Mechenoua. Prêté au Havre par son club formateur lors de la saison 2021-2022, Thierno Baldé s’est exprimé sur son avenir pour Goal au printemps dernier : « Je suis encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 pour l’instant le plus important pour moi c’est de jouer et c’est quelque chose que j’ai compris cette année. Cette saison a été bénéfique pour moi. Si je pouvais avoir une saison similaire voire meilleure, en qualité et en quantité, ça serait parfait« .

Temps de jeu 2021-2022 de Thierno Baldé