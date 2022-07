Finalement pas de retour de Rafinha à la Real Sociedad ?

L’été du PSG s’annonce particulièrement chargé. Avec l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif, de nombreux mouvements sont attendus au sein de l’équipe première du club. Épaulé par Antero Henrique, l’objectif primordial du décideur lusitanien sera sans nul doute de dégraisser de manière substantielle l’effectif parisien. Après les départs d’Alphonse Areola du côté de West Ham, et celui de Marcin Bulka à l’OGC Nice ou encore le prêt (sans option d’achat) de Colin Dagba à Strasbourg, le Paris Saint-Germain a ciblé un certain nombre d’indésirables au sein de son effectif. De plus avec l’arrivée de Vitinha et les rumeurs insistantes sur Renato Sanches, le milieu de terrain va subir des modifications… et l’ancien barcelonais, Rafinha, ne semble pas entrer dans les plans de la nouvelle direction parisienne.

La Real Socidedad ne devrait pas recruter de nouveaux milieux

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG avait prêté Rafinha à la Real Sociedad pour 6 mois sans option d’achat. Le joueur avait séduit son monde et de nombreux observateurs du club basque indiquaient que le Brésilien auraient pu poursuivre son aventure en Espagne. Pourtant, avec l’arrivée récente de Brais Méndez du Celta Vigo contre 15 M€, les espoirs de voir le milieu de terrain revenir à la Sociedad s’amenuisent comme l’a indiqué le président du club Jokin Aperribay lors de la conférence de presse de présentation de Mohamed-Ali Cho.

Un retour de Rafinha ? Brais Méndez était notre première option. On parlait depuis longtemps avec le Celta et avec le joueur, que l’on suit depuis plus de deux saisons. C’était le profil que nous voulions prendre pour le milieu de terrain et il y a également des joueurs très intéressants de l’équipe réserve. le staff technique me dit que nous avons un milieu de terrain solide. »

Des propos sans équivoques qui devraient donc pousser Rafinha à trouver un autre point de chute, lui qui n’est plus désiré par le PSG.